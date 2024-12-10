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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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النمسا وألمانيا: وقف النظر في طلبات لجوء السوريين
مقتل ضابطين بعملية أمنية في العراق
زيلينسكي يبدي استعداده لانتشار قوات غربية بأوكرانيا
«الأونروا» تحذر من تحول أطفال غزة إلى جيل ضائع
الكرملين: بشار الأسد يصل إلى موسكو برفقة عائلته
لبنان.. لجنة مراقبة وقف النار تعقد أول اجتماعاتها
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«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية انتقال السلطة سلمياً بسوريا
البعثة الأممية تبحث وأحزاب ليبية إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات
برعاية رئيس الدولة.. اليوم انطلاق «حوار أبوظبي للفضاء» بمشاركة 1000 خبير من 53 دولة
رئيس الدولة: حريصون على وحدة وسيادة سوريا وضمان أمنها واستقرارها
رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا: احتواء أزمات المنطقة بالحوار والحلول الدبلوماسية
خالد بن محمد بن زايد: استقطاب فرص استثمارية تعزز مكانة أبوظبي المالية إقليمياً وعالمياً
رئيس وزراء بريطانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
«ايدج» تحتفل بمرور خمس سنوات من الابتكار والنمو والنجاح العالمي
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنفذ مبادرات توعية
محمد الشرقي يستعرض مع إيرول ماسك عدداً من المشاريع التطويرية
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات حققت إنجازات متفرّدة بصون حقوق الإنسان
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فنزويلا
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محمد بن راشد
محمد بن زايد
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نشرة الثلاثاء 10-12-2024
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نشرة الخميس 05-12-2024
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