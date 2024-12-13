نشرة الجمعة 13-12-2024

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عبدالله بن زايد: دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها
الحكومة السورية المؤقتة تجمد الدستور والبرلمان 3 أشهر
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في «الخيام»
اليمن: لا سلام دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب
دعم دولي لعملية انتقال سياسي شاملة في سوريا
واشنطن تؤكد استمرار قواتها في سوريا لمكافحة الإرهاب
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الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن «عدد لا يحصى» من المعتقلين في سوريا
انتشال جثث 9 مهاجرين وإنقاذ 27 آخرين قبالة سواحل تونس
الأردن: على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم
«الأغذية العالمي»: نحتاج 250 مليون دولار خلال الأشهر الـ6 المقبلة في سوريا
الإمارات: دعم تطلعات شعوب المنطقة نحو العدالة والأمن والاستقرار
خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة
«الفارس الشهم 3» توزع وجبات غذائية على النازحين في خان يونس
16 ديسمبر.. الاختبار التعويضي للمتغيبين عن الفصل الأول
الأولى من نوعها عالمياً.. حكومة الإمارات تطلق جائزة تصفير البيروقراطية
5 طرق لمواجهة التغيّر المناخي وآثاره الجانبية
سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مهرجان فعاليات الشارقة في نسخته الرابعة
«تريندز» يعزّز تعاونه مع معهد العالم العربي في باريس
انطلاق منافسات مزاينة مدينة زايد ثالثة محطات مهرجان الظفرة
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