نشرة الاثنين 16-12-2024

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الإمارات تواصل إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
الأمم المتحدة تدعو إلى عملية سياسية شاملة تضم جميع السوريين
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الأمم المتحدة: الانتخابات الليبية ضرورية لاستعادة الشرعية
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