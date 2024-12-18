نشرة الأربعاء 18-12-2024

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«الفارس الشهم 3» تقدم أغطية شتوية لمرضى «ناصر الطبي»
مقتل 12 ألفاً و799 طالباً فلسطينياً منذ بدء الحرب
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