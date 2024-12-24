نشرة الثلاثاء 24-12-2024

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الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب
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