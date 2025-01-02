الجمعة 3 يناير 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
70 قتيلاً بغارات على غزة
الأمم المتحدة: ضرورة استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها
«الصحة العالمية»: 15 مليون سوري بحاجة ماسة للرعاية الصحية
عمال مهاجرون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلدانهم
روسيا تعلن استهداف منشآت طاقة في أوكرانيا
واشنطن وباريس تؤكدان ضرورة دعم عملية انتقال شاملة بقيادة سورية
القوات الإسرائيلية تنسف منازل في «عيتا الشعب» جنوبي لبنان
السفارة السورية في بيروت تعلن استئناف العمل
وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يعتزمان زيارة دمشق خلال أيام
مصر تؤكد ضرورة شمولية الانتقال السياسي في سوريا
الجوع يهدد الملايين في دول جنوب القارة الأفريقية
بدء أعمال بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
«البلديات والنقل» تدعو الجمهور للإبلاغ عن مشوهات المظهر العام
مهرجان ليوا الدولي يحطم «الأرقام القياسية» في «نسخة استثنائية»
«أمنية» تغير حياة 830 طفلاً وطفلة العام الماضي
برنامج «ميادين الخير» ينطلق اليوم
حميد النعيمي: الإمارات تولي الصحة اهتماماً كبيراً
«مزرعة الفراولة» في حتا.. إطلالة مستدامة بين أحضان الجبال
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
نشرة الخميس 02-01-2025
محمد بن زايد
محمد بن راشد
شرطة أبوظبي
مجلس الوزراء
الإمارات
اجتماع مجلس الوزراء
دائرة الطاقة
خالد بن محمد بن زايد
محمد بن طحنون
النشرة الإذاعية
نشرة الخميس 02-01-2025
2 يناير 2025 23:34
نشرة الاثنين 30-12-2024
30 ديسمبر 2024 19:48
نشرة الأربعاء 25-12-2024
25 ديسمبر 2024 19:37
نشرة الثلاثاء 24-12-2024
24 ديسمبر 2024 19:56
نشرة الاثنين 23-12-2024
23 ديسمبر 2024 19:33
نشرة الخميس 20-12-2024
19 ديسمبر 2024 20:05
نشرة الأربعاء 18-12-2024
18 ديسمبر 2024 19:43
المزيد من المدونات الصوتية
استمع أيضًا
نشرة الجمعة 29-11-2024
29 نوفمبر 2024 19:59
نشرة الاثنين 25-11-2024
25 نوفمبر 2024 19:58
نشرة الاثنين 18-11-2024
18 نوفمبر 2024 19:51
نشرة الأربعاء 06-11-2024
6 نوفمبر 2024 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©