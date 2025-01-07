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الإمارات تطلق برنامجاً إغاثياً عاجلاً لدعم الفئات الهشة في غزة
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
توثيق 32 قتيلاً بسبب الألغام ومخلفات الحرب في سوريا
مرشح المعارضة الألمانية: الانتخابات الحالية لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
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فرنسا: سندعم العملية الانتقالية في سوريا لبناء دولة ذات سيادة
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عبدالله بن زايد: الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق
الوحدة يقفز إلى «الثالث».. والوصل يحقق «الفوز الأكبر»
«شموخ المغربية».. على أنغام الموشحات الأندلسية
«الوطني للأرصاد» يشارك في بعثة علمية إماراتية بلغارية إلى القطب الجنوبي
حمدان بن زايد: مهرجان ليوا الدولي نسخة استثنائية عنوانها التميز والإبداع
الطاقة والاحتباس والمناخ ضمن مؤلفات أصدرتها «محمد بن راشد للمعرفة»
انطلاق النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة للآداب» 17 يناير 2025
أسواق المال
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نشرة الثلاثاء 07-01-2025
أسبوع أبوظبي للاستدامة
الاستدامة
أبوظبي للاستدامة
أسبوع الاستدامة
رئيس الدولة
محمد بن راشد
شركة مصدر
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
محمد بن زايد
قمة المليار متابع
دبي
الإمارات
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نشرة الثلاثاء 07-01-2025
7 يناير 2025 19:46
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