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أبرز الأخبار
الإمارات: القضية الفلسطينية من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية
مقتل وفقدان 5 آلاف فلسطيني في شمال غزة خلال 100 يوم
مستوطنون يعتدون على منازل ومركبات فلسطينية في الضفة
عشرات القتلى والجرحى بانفجار محطة غاز وسط اليمن
اليونيسف توزع مساعدات طارئة لأطفال الحديدة
الأمم المتحدة: أزمة المناخ في أفغانستان تفاقم التحديات الإنسانية
ليبيا.. اشتباكات مسلحة غرب طرابلس
عبدالله آل حامد: الإعلام الرقمي يلعب الدور الأكبر في تشكيل مستقبل المجتمعات
راشد بن حميد يحضر جانباً من فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع
الإمارات تطلق أول مقر للمؤثرين لاستقطاب 10 آلاف مؤثر
مشاركون في قمة المليار متابع يؤكدون أهمية المحتوى الهادف
قمة "المليار متابع" تناقش تحويل الشغف بالألعاب إلى إمبراطوريات رقمية مربحة
تعاون بين أكاديميتي «أنور قرقاش الدبلوماسية» و«الإعلام الجديد»
14.3 جيجاوات قدرة الطاقة المتجددة في الإمارات
«قمة طاقة المستقبل» تستضيف منصة الشركات الناشئة
حاكما أم القيوين ورأس الخيمة والشيوخ يحضرون أفراح القطامي والسويدي
الإمارات تطلق 3 أقمار اصطناعية في يناير الجاري
%98.8 من القوى العاملة بالقطاع الخاص تتمتع بمنظومة الحماية
صقر غباش يحضر اللقاء السنوي لخريجي كلية الشرطة في العين
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نشرة الاثنين 13-01-2025
إلهام علييف
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أسبوع أبوظبي للاستدامة
عمار النعيمي
الشيخة فاطمة
لونجين
حمد الشامسي
أنور إبراهيم
رئيس الدولة
خالد بن محمد بن زايد
الشارقة
ماليزيا
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الأسلحة
تغير المناخ
أزربيجان
التجديف
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مؤتمر الأطراف
محمد بن زايد
سلطان القاسمي
النشرة الإذاعية
نشرة الاثنين 13-01-2025
13 يناير 2025 19:15
نشرة الجمعة 10-01-2025
10 يناير 2025 19:36
نشرة الخميس 09-01-2025
9 يناير 2025 19:49
نشرة الأربعاء 08-01-2025
8 يناير 2025 20:07
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نشرة الاثنين 06-01-2025
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