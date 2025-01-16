نشرة الجمعة 16-01-2025

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لبنان.. بدء الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة
الأمم المتحدة تدعو لتوفير مستقبل سلمي ومستقر لليمنيين
الأمم المتحدة: ندعم عملية سياسية تشمل كل السوريين
السعودية وروسيا: ضرورة إقامة حوار سوري شامل
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تصنيف «الإمارات للألمنيوم» كشركة رائدة في الثورة الصناعية الرابعة
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تعاون بين دائرة الطاقة و«الدار» لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه
«بيئة» و«مصدر» تبرمان اتفاقية لتوسعة مشروع محطة الشارقة
«الإمارات للطاقة النووية» تطلق شركة استشارات استراتيجية
«الاتحاد للماء والكهرباء» تكشف عن مبادرات مشتركة مع الشركاء
237 ألف دارس دولي في التعليم العالي بالإمارات
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«الإمارات للدراسات» ينظم «مفكرو الإمارات» 28 يناير الجاري
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15 يناير 2025 19:40
نشرة الثلاثاء 14-01-2025
14 يناير 2025 19:38
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