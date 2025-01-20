نشرة الاثنين 20-01-2025

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قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي
تدفق المساعدات إلى غزة بعد سريان وقف إطلاق النار
ترامب يعتزم زيارة المنطقة المنكوبة في لوس أنجلوس
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الأمم المتحدة: 200 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر
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الأمم المتحدة: الحرب أعادت التنمية في غزة 69 عاماً إلى الوراء
8 قتلى وجرحى بانفجار ألغام من مخلفات الحرب في حلب واللاذقية
والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس تصل سوريا للبحث عن ابنها
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إنقاذ 21 باكستانياً قبالة سواحل المغرب
مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي لـ«الاتحاد»: توظيف الذكاء الاصطناعي
«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: 105 أزواج مواطنين استفادوا من الاختبار الجيني خلال 10 أيام
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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
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