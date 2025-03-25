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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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محمد بن زايد رئيساً للدولة
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ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
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أوكرانيا تعلن موقفها من اتفاقية "البحر الأسود" و"منشآت الطاقة"
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روسيا تضع شروطاً لاتفاق جديد بشأن البحر الأسود
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى الإمارات في زيارة أخوية
تراجع معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة عالمياً
طقس الإمارات المتوقع غداً
انتخاب يوليا كلوكنر رئيسة للبرلمان الألماني
15 ألف طفل قتلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023
عون يدعو إلى وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار
أوروبا: ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان تؤدي لمزيد من التصعيد
«محادثات الرياض» تستعرض إمكانية استئناف اتفاقية الحبوب
«الرئاسي اليمني»: الغارات وحدها لن توقف تهديدات الحوثيين
مقترح مصري جديد لاستئناف اتفاق الهدنة في قطاع غزة
124 ألف شخص نزحوا خلال أيام في غزة
لبنان يحدد مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظات
وزير الدفاع اللبناني يبحث أزمة الحدود في دمشق غداً
الأردن: تثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه عنوان المرحلة
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نشرة الثلاثاء 25-03-2025
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منصور بن زايد
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محمد بن راشد
اليونان
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نشرة الثلاثاء 25-03-2025
25 مارس 2025 19:21
نشرة الاثنين 24-03-2025
24 مارس 2025 19:19
نشرة الأربعاء 19-03-2025
19 مارس 2025 18:01
نشرة الثلاثاء 18-03-2025
18 مارس 2025 17:27
نشرة الخميس 13-03-2025
13 مارس 2025 17:14
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