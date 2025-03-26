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النمسا تعلن تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين
"عمالنا نبض أعمالنا".. فعاليات ترفيهية للعمال في عيد الفطر
الجيش الأميركي يعلن فقدان 4 جنود في ليتوانيا
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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
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نشرة الأربعاء 26-03-2025
الولايات المتحدة
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منصور بن زايد
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محمد بن راشد
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بنغلاديش
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نشرة الأربعاء 26-03-2025
26 مارس 2025 19:35
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نشرة الاثنين 24-03-2025
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نشرة الأربعاء 19-03-2025
19 مارس 2025 18:01
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