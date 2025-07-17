نشرة الخميس 17-07-2025

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«الصحة العالمية» تدعو مزيداً من الدول لاستقبال المرضى
«عقدة الخرائط» تهدد مفاوضات الهدنة في غزة
اليمن.. ضبط 750 طناً «أسلحة استراتيجية» للحوثيين
الأمم المتحدة تحذر من عمليات «تطهير عرقي» في الضفة الغربية
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