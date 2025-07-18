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قصف إسرائيلي يستهدف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة
روسيا تسلّم كييف جثث ألف جندي
الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة أصبح كارثياً
سلوفينيا تمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها
أميركا وبريطانيا وفرنسا تدين إصدار «الحوثيين» عملة جديدة
محكمة بلجيكية تقضي بمنع عبور مواد عسكرية إلى إسرائيل
«عهد الاتحاد».. محطة لتجديد العهد والانتماء للوطن
دستور الإمارات.. وثيقة ميلاد الدولة
«عهد الاتحاد».. محطة تاريخية في مسيرة الإمارات
كبار المواطنين: 18 يوليو.. عهد يتجدد ومسؤولية عبر الأجيال
إضاءات ثقافية وفكرية على «عهد الاتحاد»
«عهد الاتحاد».. بداية المسيرة التاريخية
محمد بن راشد إلى حمدان بن محمد: أهديك أطيب المعاني والأماني
الإمارات تؤكد رفض التدخلات الخارجية في شؤون سوريا
حمدان بن محمد.. عام من الإنجازات الوطنية في دعم مسيرة الاتحاد
الشيخة فاطمة: تمكين المرأة نهج راسخ
ذياب بن محمد بن زايد: التزام راسخ بدعم الأسرة وتمكينها باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره
الأسواق الشعبية.. حنين للماضي في «ليوا للرطب»
قادة مؤسسات كبرى يثمِّنون دعم الإمارات للوالدين العاملين
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تخرّج 2718 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم
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نشرة الجمعة 18-07-2025
18 يوليو 2025 19:15
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17 يوليو 2025 19:48
نشرة الأربعاء 16-07-2025
16 يوليو 2025 20:00
نشرة الاثنين 14-07-2025
14 يوليو 2025 19:15
نشرة الجمعة 11-07-2025
11 يوليو 2025 18:42
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