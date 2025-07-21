نشرة الاثنين 21-07-2025

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وزير خارجية المجر لـ «مركز الاتحاد للأخبار»: زيارة محمد بن زايد أضافت زخماً جديداً لعلاقاتنا المتنامية
نهيان بن مبارك: أبناء وبنات الوطن هم الثروة الحقيقية وعماد المستقبل
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معايير التحكيم ترتقي بمستوى المشاركات الفائزة في «ليوا للرطب»
«الموارد البشرية» تجمع الآراء والمقترحات لدعم الكفاءات الوطنية
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«الشارقة للأمن السيبراني» يطلع على أنظمة «المدينة الآمنة»
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المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لـ«الاتحاد»: تحديات غير مسبوقة تواجه العمل الإنساني
اسكتلندا تحث الحكومة البريطانية على التعاون لإنقاذ أطفال غزة
السيسي: مصر مستمرة في جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار بالقطاع
الجامعة العربية تدعو دول العالم إلى تجديد تفويض «الأونروا»
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