الثلاثاء 22 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
نشرة الثلاثاء 22-07-2025
النشرة الإذاعية
نشرة الثلاثاء 22-07-2025
22 يوليو 2025 19:56
نشرة الاثنين 21-07-2025
21 يوليو 2025 18:56
نشرة الجمعة 18-07-2025
18 يوليو 2025 19:15
نشرة الخميس 17-07-2025
17 يوليو 2025 19:48
نشرة الأربعاء 16-07-2025
16 يوليو 2025 20:00
نشرة الاثنين 14-07-2025
14 يوليو 2025 19:15
نشرة الجمعة 11-07-2025
11 يوليو 2025 18:42
المزيد من المدونات الصوتية
استمع أيضًا
نشرة الاثنين 09-06-2025
9 يونيو 2025 20:04
نشرة الاثنين 19-05-2025
19 مايو 2025 19:38
نشرة الأربعاء 05-03-2025
5 مارس 2025 17:17
نشرة الثلاثاء 07-01-2025
7 يناير 2025 19:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©