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الإمارات تؤكد ضرورة دعم جهود الوساطة وفتح الممرات الإنسانية
إضاءة أبرز معالم العاصمة احتفاءً بمرور 20 عاماً على انطلاق جائزة أبوظبي
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إغلاق 77 حساب تواصل اجتماعي لمزاولة نشاط استقدام العمالة المساعدة من دون ترخيص
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نشرة الخميس 24-07-2025
مجلس الشؤون الإنسانية الدولية
ذياب بن محمد بن زايد
حمدان بن محمد بن راشد
حمدان بن محمد
الإمارات
دبي
النشرة الإذاعية
نشرة الخميس 24-07-2025
24 يوليو 2025 19:42
نشرة الثلاثاء 22-07-2025
22 يوليو 2025 19:56
نشرة الاثنين 21-07-2025
21 يوليو 2025 18:56
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