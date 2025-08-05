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هل سيبقى دور الأطباء محورياً في عصر الذكاء الاصطناعي؟
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نشرة الثلاثاء 05-08-2025
منصور بن زايد
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الشارقة
الغاز الطبيعي
الإمارات
سلطان القاسمي
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نشرة الثلاثاء 05-08-2025
5 أغسطس 2025 19:46
نشرة الجمعة 01-08-2025
1 أغسطس 2025 19:45
نشرة الخميس 31-07-2025
31 يوليو 2025 19:32
نشرة الأربعاء 30-07-2025
30 يوليو 2025 19:37
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29 يوليو 2025 20:30
نشرة الجمعة 25-07-2025
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نشرة الخميس 24-07-2025
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