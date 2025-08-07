الخميس 7 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
ترامب: احتلال قطاع غزة بأكمله أمر متروك لإسرائيل
لبنان.. الاستقرار والإصلاح رهن بحصر السلاح بيد الدولة
انهيار شبه كامل للنظام الصحي في غزة
الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 صياداً فلسطينياً ويطالب بإخلاء حي الزيتون
سوريا.. إحباط مخطّط إرهابي لتفجير كنيسة في طرطوس
20 قتيلاً بانقلاب شاحنة مساعدات في مخيم النصيرات بغزة
رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى روسيا
أكاذيب «سلطة بورتسودان».. محاولات يائسة لتغطية الإخفاقات الداخلية
الإمارات الأولى عالمياً في 10 مؤشرات تتعلق بسوق العمل
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في غزة
«الصيد والفروسية» يختار «زعبيل فيد» راعياً رسمياً للعام الثاني
علَم الدولة يرفرف على أعلى قمة جبل في أوروبا
«التنمية الأسرية» تنظم ملتقى حوارياً مع كبار المواطنين
برلين تعلن عن سادس عملية مغادرة لرعايا ألمان وأقاربهم من غزة
«صوتك مسموع» تلتقي سكان منطقة أبوهيل
«مبادرون 8» للفتيات والفتيان ينطلق في الشارقة
525 حافظاً يجتازون المرحلة الأولى لـ«دبي الدولية للقرآن»
المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة لـ«الاتحاد»: ضمان أعلى معايير السلامة في تشغيل أنظمة الغاز بمباني أبوظبي
«الوطنية لحقوق الإنسان» تعقد ورشة تعريفية متخصصة
«إقامة دبي» توقّع مذكرة تفاهم مع فريق «شكراً لعطائك»
نشرة الخميس 07-08-2025
روسيا
فلاديمير بوتين
منصور بن زايد
رئيس الدولة
بوتين
زيارة رسمية
الإمارات
محمد بن راشد
الإمارات وروسيا
موسكو
محمد بن زايد
الرئيس الروسي
الكرملين
النشرة الإذاعية
نشرة الخميس 07-08-2025
7 أغسطس 2025 19:16
نشرة الثلاثاء 05-08-2025
5 أغسطس 2025 19:46
نشرة الجمعة 01-08-2025
1 أغسطس 2025 19:45
نشرة الخميس 31-07-2025
31 يوليو 2025 19:32
نشرة الأربعاء 30-07-2025
30 يوليو 2025 19:37
نشرة الثلاثاء 29-07-2025
29 يوليو 2025 20:30
نشرة الجمعة 25-07-2025
25 يوليو 2025 19:51
نشرة الجمعة 01-08-2025
1 أغسطس 2025 19:45
نشرة الجمعة 25-07-2025
25 يوليو 2025 19:51
نشرة الاثنين 21-07-2025
21 يوليو 2025 18:56
نشرة الجمعة 11-07-2025
11 يوليو 2025 18:42
