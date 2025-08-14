الخميس 14 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: أوضاع القطاع تُنذر بانفجار إنساني يصعب احتواؤه
الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة
إسبانيا: ندعم إنشاء تحالف دولي لحماية المدنيين في غزة
أستراليا: ممارسات إسرائيل إهانة للكرامة والقيم الإنسانية
حكومة غزة: دخول مساعدات تعادل 15% فقط من احتياجات القطاع
مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن في نابلس
مقتل 123 فلسطينياً وإصابة 437 في 24 ساعة
تحذيرات من تنامي الأنشطة الإرهابية في «الساحل الأفريقي»
عون: غير مسموح لأي جهة في لبنان بحمل السلاح والاستقواء بالخارج
العراق ينفي إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا
القمر المحطة القادمة لطموحات الإمارات الفضائية
أبوظبي وسيؤول تعززان التعاون في مجالات التنمية الذكية والمستدامة
إقبال لافت على «منتجات مزارعنا».. و«السوق المجتمعي» يلفت الأنظار
20000 متطوع في «60 ثانية» بأبوظبي
عمر الدرعي يبحث مع أسامة الأزهري التعاون في الشأن الديني وخدمة المجتمعات
جواهر القاسمي تصدر قرارين بتعيين قيادات جديدة في مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة
«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير صربيا لدى الدولة
9 آلاف طالب استفادوا من مبادرة «أدنوك-بلومبرغ» التعليمية
شما بنت محمد: الاستدامة تبدأ من الإنسان لتصبح شعوراً بالمسؤولية
اتفاقية لتوسيع نطاق التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين
نشرة الخميس 14-08-2025
وساطة إماراتية
روسيا
رئيس الدولة
الأزمة الأوكرانية
شخبوط بن نهيان
أوكرانيا
الإمارات
محمد بن زايد
روسيا وأوكرانيا
النشرة الإذاعية
نشرة الخميس 14-08-2025
14 أغسطس 2025 19:50
نشرة الثلاثاء 12-08-2025
12 أغسطس 2025 19:45
نشرة الجمعة 08-08-2025
8 أغسطس 2025 19:49
نشرة الخميس 07-08-2025
7 أغسطس 2025 19:16
نشرة الثلاثاء 05-08-2025
5 أغسطس 2025 19:46
نشرة الجمعة 01-08-2025
1 أغسطس 2025 19:45
نشرة الخميس 31-07-2025
31 يوليو 2025 19:32
