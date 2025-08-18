الإثنين 18 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بولاية يوتا الأميركية
أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة
الإمارات بالمرتبة الـ16عالمياً بـ«مؤشر الدعم الحكومي»
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
الصحة العالمية: اليمن تُسجّل ثاني أعلى تفشي للكوليرا عالمياً
قصف إسرائيلي لمنشأة طاقة حوثية في صنعاء
مالي.. تحذيرات من تزايد التهديدات الإرهابية
الجيش الإسرائيلي يعلن تركيز عملياته في مدينة غزة
مصر تحذر من المشاركة في «جريمة تهجير الفلسطينيين»
18 قتيلاً بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
مصرع 35 مهاجراً في صحراء النيجر
ليبيا.. الأمم المتحدة تكشف عن خارطة طريق لحل الأزمة السياسية الخميس المقبل
العراق: مهمة بعثة التحالف الدولي تنتهي في سبتمبر
الصومال.. تصفية قيادي بارز من «الشباب»
الإمارات.. إرث حافل بالخير والعطاء
الأقمار الاصطناعية نقلة نوعية في توظيف الاستشعار عن بعد لخدمة التنمية
دراسة لـ «تريندز»: تعزيز التسامح ضرورة لتحقيق السلام المستدام
سلطان بن أحمد يبحث مع وزير العدل المصري توطيد التعاون القضائي
سلطان بن أحمد: مدينة الفنون والثقافة صرح عظيم
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحمادي والقيسية
نشرة الاثنين 18-08-2025
الفارس الشهم 3
طيور الخير
فلسطين
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
يوم العمل الإنساني
الإمارات
اليوم العالمي للعمل الإنساني
حمدان بن زايد
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
العمل الإنساني
النشرة الإذاعية
نشرة الاثنين 18-08-2025
18 أغسطس 2025 19:18
نشرة الجمعة 15-08-2025
15 أغسطس 2025 19:56
نشرة الخميس 14-08-2025
14 أغسطس 2025 19:50
نشرة الثلاثاء 12-08-2025
12 أغسطس 2025 19:45
نشرة الجمعة 08-08-2025
8 أغسطس 2025 19:49
نشرة الخميس 07-08-2025
7 أغسطس 2025 19:16
نشرة الثلاثاء 05-08-2025
5 أغسطس 2025 19:46
نشرة الاثنين 21-07-2025
21 يوليو 2025 18:56
نشرة الأربعاء 16-07-2025
16 يوليو 2025 20:00
نشرة الأربعاء 11-06-2025
11 يونيو 2025 19:51
نشرة الخميس 22-05-2025
22 مايو 2025 19:42
