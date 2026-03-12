الخميس 12 مارس 2026
أبرز الأخبار
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية «شهادة وفاة» للتنظيم
غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
رومانيا تسمح لطائرات أميركية بالتزود بالوقود لـ«أغراض دفاعية»
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً في إيران
مصر تحذِّر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية في المنطقة
إجلاء 20 شخصاً من سفينة تايلاندية تعرضت للاستهداف قبالة سواحل عُمان
الأمم المتحدة: تكثيف جهود حماية المدنيين وتعزيز التمويل الإنساني
سويسرا تغلق سفارتها في طهران
مباحثات خليجية مع «اليونسكو» حول تداعيات الاعتداءات الإيرانية على التعليم والثقافة
الإمارات: لا نسعى للتصعيد وسنتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا
قرقاش: الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية كاذبة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاصطفاف العالمي مع الإمارات «حائط صد» لحماية سيادة الخليج
«قطارات الاتحاد» تواصل عملياتها لشحن البضائع بصورة منتظمة
أمطار متفرقة وانخفاض تدريجي في الحرارة
«الوطني الاتحادي» يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين
نشرة الخميس 12-03-2026
الفارس الشهم 3
الاعتداء الإيراني
مجلس الأمن
إيران
الإمارات
حمدان بن زايد
مجلس الأمن الدولي
غزة
أنور قرقاش
النشرة الإذاعية
نشرة الخميس 12-03-2026
12 مارس 2026 22:34
نشرة الأحد 08-03-2026
8 مارس 2026 23:03
نشرة السبت 07-03-2026
7 مارس 2026 23:02
نشرة الجمعة 06-03-2026
6 مارس 2026 20:04
نشرة الاثنين 02-03-2026
2 مارس 2026 17:30
نشرة الخميس 26-02-2026
26 فبراير 2026 16:43
نشرة الأربعاء 25-02-2026
25 فبراير 2026 16:04
نشرة الأحد 08-03-2026
8 مارس 2026 23:03
نشرة السبت 07-03-2026
7 مارس 2026 23:02
نشرة الجمعة 06-03-2026
6 مارس 2026 20:04
نشرة الاثنين 02-03-2026
2 مارس 2026 17:30
