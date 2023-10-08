الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
150 فعالية تنطلق بـأبوظبي على مدار 6 أشهر
8 أكتوبر 2023 09:54
أبوظبي
فعاليات
سياحة
سياحة أبوظبي
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
من هم أكثر السياح الزائرين لأبوظبي؟
3 أغسطس 2023
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات و الأردن.. علاقات اقتصادية متأصلة منذ عقود
3 أغسطس 2023
اقتصاد
اقتصاد
الاقتصاد الإماراتي.. نموذج مبتكر ونتائج إيجابية
2 أغسطس 2023
اقتصاد
اقتصاد
"ويز إير أبوظبي".. نمو قياسي و توسع مستمر
1 أغسطس 2023
اقتصاد
اقتصاد
سيارة "توغ الكهربائية" مشروع تركي يرى النور
23 يوليو 2023
أخبار ذات صلة
علوم الدار
ناخبون: دورة استثنائية ومشاركة فاعلة في أبوظبي
علوم الدار
ارتكبت حادثاً بسيارة صديقتها وسبتها بألفاظ نابية
علوم الدار
«شرطة أبوظبي» تعزز «بركتنا» بمسابقات تراثية
الرياضة
ليسكوت: «السيتي» أكد «الهيمنة المحلية» بـ«الإنجازات القارية»
علوم الدار
ناخبون: دورة استثنائية ومشاركة فاعلة في أبوظبي
اليوم 02:19
علوم الدار
ارتكبت حادثاً بسيارة صديقتها وسبتها بألفاظ نابية
اليوم 02:19
علوم الدار
«شرطة أبوظبي» تعزز «بركتنا» بمسابقات تراثية
اليوم 02:18
الرياضة
ليسكوت: «السيتي» أكد «الهيمنة المحلية» بـ«الإنجازات القارية»
7 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©