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اقتصاد
الإمارات تدشن برنامج طاقة الرياح
8 أكتوبر 2023 09:58
الرياح
الطاقة
الطاقة المتجددة
الطاقة النظيفة
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