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ماذا بعد عزل مكارثي؟
8 أكتوبر 2023 13:23
كيفن مكارثي
مجلس النواب الأميركي
عزل
الولايات المتحدة الأميركية
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