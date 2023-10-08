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من هو الرئيس المؤقت لـ "النواب الأميركي"؟
8 أكتوبر 2023 14:34
الولايات المتحدة الأميركية
مجلس النواب الأميركي
أميركا
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