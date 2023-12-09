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اقتصاد
مشاركون في "كوب 28" يستكشفون الإمارات سياحياً وبيئياً
9 ديسمبر 2023 15:41
COP28
المناخ
الاستدامة
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