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علوم الدار
الفضاء منصة مثالية لمكافحة تحديات التغير المناخي
9 ديسمبر 2023 15:51
الفضاء
الاستدامة
COP28
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