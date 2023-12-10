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علوم الدار
طفل إماراتي يبتكر شخصية "Mr.cop" للتعريف بقضايا التغير المناخي
10 ديسمبر 2023 11:13
كوب 28
المناخ
الإمارات
الاستدامة
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