طفل إماراتي يبتكر شخصية "Mr.cop" للتعريف بقضايا التغير المناخي

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رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات
COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي
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«أكشاك المناخ».. رسائل إلى «العالم الأخضر»
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«COP28» محطة مهمة في مسيرة محمد عيسى «المهنية»
مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج في تنويع مصادر الطاقة
«مجلس صناع التغيير» يناقش إعادة تصميم نظم التعليم
«اليونيسف»: COP28 عزز دور القطاع الخاص
أحمد الفلاسي: الإمارات رائدة في ترسيخ دور التعليم لخدمة القضايا المناخية
«الابتكار الزراعي للمناخ» تعلن زيادة حجم الاستثمارات
دول الكاريبي تستعرض خططها الطموحة للتكيف مع المناخ
جناح فرنسا في «COP28» منصة لقيادة العمل المناخي
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10 ديسمبر 2023 11:13
كوب 28
المناخ
الإمارات
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