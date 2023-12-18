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المفوض العام للأونروا لـ"الاتحاد": زياراتنا إلى معبر "رفح" تهدف إلى زيادة حجم الدعم المقدم لأهالي غزة
18 ديسمبر 2023 10:41
معبر رفح
غزة
قطاع غزة
الدعم
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