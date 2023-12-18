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الإمارات تقود وفداً من مجلس الأمن في زيارة إلى رفح
18 ديسمبر 2023 10:57
الإمارات
قطاع غزة
مجلس الأمن
معبر رفح
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