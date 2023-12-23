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بحضور عبدالله بن زايد.. وزارة الثقافة تكرم الفائزين بجائزة البردة
23 ديسمبر 2023 12:11
جائزة البردة
تكريم الفائزين
عبدالله بن زايد
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