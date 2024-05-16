الخميس 16 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
حمم بركانية "باردة" في إندونيسيا
16 مايو 2024 10:25
أندونيسيا
بركان
حمم بركانية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ثوران بركان "روانج" بإندونيسيا
19 ابريل 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الرئيس المصري يؤدي اليمين لولاية جديدة
3 ابريل 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف جاءت ردود الأفعال بعد إعلان إصابة كيت ميدلتون بالسرطان؟
23 مارس 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أول قرار عالمي لمواجهة اخطار الذكاء الاصطناعي
23 مارس 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أرقام في تاريخ الانتخابات الروسية
16 مارس 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سومطرة الإندونيسية
الأخبار العالمية
قتلى ومفقودون جراء فيضانات وحمم في إندونيسيا
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والمفقودين إثر فيضانات وحمم في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ثوران بركان في جزيرة مالوكو بإندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سومطرة الإندونيسية
14 مايو 2024
الأخبار العالمية
قتلى ومفقودون جراء فيضانات وحمم في إندونيسيا
13 مايو 2024
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والمفقودين إثر فيضانات وحمم في إندونيسيا
12 مايو 2024
الأخبار العالمية
ثوران بركان في جزيرة مالوكو بإندونيسيا
8 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©