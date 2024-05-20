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وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة
20 مايو 2024 09:33
الرئيس الإيراني
ايران
تحطم طائرة
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