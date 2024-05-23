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الترفيه
ربيع بن ياقوت "فاكهة الشعر الإماراتي".. وداعاً
23 مايو 2024 11:03
توفي الشاعر الإماراتي الكبير ربيع بن ياقوت عن عمر ناهز الـ96 عاماً، تاركاً إرثاً إبداعياً للأجيال، ورصيداً ثرياً في حب الوطن وغيرته على تراثه الأصيل.. "فاكهة الشعر الإماراتي".. وداعاً
الشعر
الإمارات
ربيع بن ياقوت
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