ربيع بن ياقوت "فاكهة الشعر الإماراتي".. وداعاً

توفي الشاعر الإماراتي الكبير ربيع بن ياقوت عن عمر ناهز الـ96 عاماً، تاركاً إرثاً إبداعياً للأجيال، ورصيداً ثرياً في حب الوطن وغيرته على تراثه الأصيل.. "فاكهة الشعر الإماراتي".. وداعاً