الخميس 23 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه
ربيع بن ياقوت "فاكهة الشعر الإماراتي".. وداعاً
23 مايو 2024 11:03
توفي الشاعر الإماراتي الكبير ربيع بن ياقوت عن عمر ناهز الـ96 عاماً، تاركاً إرثاً إبداعياً للأجيال، ورصيداً ثرياً في حب الوطن وغيرته على تراثه الأصيل.. "فاكهة الشعر الإماراتي".. وداعاً
الشعر
الإمارات
ربيع بن ياقوت
فيديوهات ذات صلة
الترفيه
الترفيه
الأغنيات الوطنية الإماراتية.. "إبداع مستدام"
3 ديسمبر 2023
الترفيه
الترفيه
كريم العراقي.. وداعاًَ
5 سبتمبر 2023
الترفيه
الترفيه
الإمارات والهند.. شراكة سينمائية عالمية
17 يوليو 2023
الترفيه
الترفيه
الجناح الإماراتي يتألق في "موسم طانطان 2023" في المغرب
13 يوليو 2023
الترفيه
الترفيه
"مهرجان الحصن 2023”.. نسخة استثنائية
23 يناير 2023
أخبار ذات صلة
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولة آسيا للملاكمة
علوم الدار
جامعة الإمارات تطلق مبادرة الحوسبة فائقة الأداء
اقتصاد
عبدالله بن طوق: الإمارات وأميركا ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة في المجالات كافة
الرياضة
براديا بطل «الشارقة للشطرنج»
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولة آسيا للملاكمة
اليوم 12:57
علوم الدار
جامعة الإمارات تطلق مبادرة الحوسبة فائقة الأداء
اليوم 12:16
اقتصاد
عبدالله بن طوق: الإمارات وأميركا ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة في المجالات كافة
اليوم 10:57
الرياضة
براديا بطل «الشارقة للشطرنج»
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©