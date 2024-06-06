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ماهي ملابسات الهجوم على السفارة الأميركية في لبنان؟
6 يونيو 2024 10:50
لبنان
السفارة الأميركية
بيروت
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