الخميس 13 يونيو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
جهود أميركية لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة
الأمم المتحدة تطالب بإيقاف العمليات العسكرية في غزة «فوراً»
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
تغير المناخ يهدد الإنتاج الزراعي في تونس
شكوك بشأن استمرار رصيف المساعدات الأميركي بغزة
إصابة سفينة بهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن
قصف متبادل عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية
«اليونيسف»: 3 آلاف طفل معرضون للموت جوعاً في غزة
مباحثات صومالية أممية بشأن تقليص القوات الأفريقية
مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى
تحذير من توقف مستشفيات بمحافظة غزة جراء إغلاق المعابر
محمد بن راشد: إعلاء القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع
خالد بن محمد بن زايد: «أدنوك» مزود عالمي موثوق للغاز الطبيعي
إشادة إماراتية بنهج «بريكس» الشامل في تعزيز الشراكات
حمدان بن محمد: هدفنا استباق المستقبل والابتكار والتميز في التعليم
ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بترقية راشد آل علي وتعيينه مديراً لدائرة الموارد البشرية
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة
محمد الشرقي يؤكد أهمية دور التعليم في بناء وتمكين الإنسان
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
"التاكسي الطائر" في موسم الحج 2024
13 يونيو 2024 13:49
السعودية
الحج
الحجاج
التاكسي الطائر
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما أهمية تطبيق "نسك" للحجاج؟
اليوم 13:11
علوم الدار
علوم الدار
"شؤون الحجاج" تعلن جاهزية المنظومة الصحية لموسم الحج
11 يونيو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حدث تاريخي في قمة "بريكس"
25 أغسطس 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف تستقبل المملكة العربية السعودية ضيوف الرحمن؟
27 يونيو 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حافلات ذاتية القيادة لخدمة الحجاج
24 يونيو 2023
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
اليوم 01:26
علوم الدار
وفد حجاج «الشارقة الخيرية» يغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 01:08
الأخبار العالمية
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
12 يونيو 2024
الأخبار العالمية
السعودية: استكمال الاستعدادات لموسم الحج
11 يونيو 2024
الأخبار العالمية
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
اليوم 01:26
علوم الدار
وفد حجاج «الشارقة الخيرية» يغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 01:08
الأخبار العالمية
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
12 يونيو 2024
الأخبار العالمية
السعودية: استكمال الاستعدادات لموسم الحج
11 يونيو 2024
شاهد أيضًا
اقتصاد
الياه سات.. قمران جديدان للفضاء في 4 سنوات
اليوم 14:06
الأخبار العالمية
"التاكسي الطائر" في موسم الحج 2024
اليوم 13:49
الأخبار العالمية
ما أهمية تطبيق "نسك" للحجاج؟
اليوم 13:11
علوم الدار
أبوظبي وجهة عالمية للعيش والعمل
اليوم 12:35
الأخبار العالمية
جوردان بارديلا.. هل يترأس الحكومة الفرنسية؟
11 يونيو 2024
الأخبار العالمية
وفاة نائب رئيس مالاوي في حادث طائرة
11 يونيو 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©