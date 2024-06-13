الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
"التاكسي الطائر" في موسم الحج 2024
13 يونيو 2024 13:49
السعودية
الحج
الحجاج
التاكسي الطائر
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما أهمية تطبيق "نسك" للحجاج؟
اليوم 13:11
علوم الدار
علوم الدار
"شؤون الحجاج" تعلن جاهزية المنظومة الصحية لموسم الحج
11 يونيو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حدث تاريخي في قمة "بريكس"
25 أغسطس 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف تستقبل المملكة العربية السعودية ضيوف الرحمن؟
27 يونيو 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حافلات ذاتية القيادة لخدمة الحجاج
24 يونيو 2023
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
علوم الدار
وفد حجاج «الشارقة الخيرية» يغادر إلى الأراضي المقدسة
الأخبار العالمية
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
الأخبار العالمية
السعودية: استكمال الاستعدادات لموسم الحج
الأخبار العالمية
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
اليوم 01:26
علوم الدار
وفد حجاج «الشارقة الخيرية» يغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 01:08
الأخبار العالمية
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
12 يونيو 2024
الأخبار العالمية
السعودية: استكمال الاستعدادات لموسم الحج
11 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©