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اقتصاد
الياه سات.. قمران جديدان للفضاء في 4 سنوات
13 يونيو 2024 14:06
الفضاء
الياه سات
الأقمار الاصطناعية
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