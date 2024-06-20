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الترفيه
العيد بهجة الأطفال
20 يونيو 2024 15:37
بثوبهم الجديد يتبادل الأطفال تهاني العيد، ويترقّبون العيدية بلهفة، وسط أجواء عائلية يسودها الدفء ويغمرها الفرح
عيد الأضحى
العيد
عيد الأضحى المبارك
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