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كيف وظفت السعودية الذكاء الاصطناعي في إدارة الحج؟
20 يونيو 2024 15:53
السعودية
الحج
الذكاء الاصطناعي
الحجاج
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