الخميس 20 يونيو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج بطواف الوداع
مستشفيات غزة تفتتح أقساماً خاصة لحالات سوء التغذية والجفاف
واشنطن: أنشطة «الحوثي» ضد الملاحة الدولية «إرهاب صريح»
بوتين وكيم أون يبرمان شراكة استراتيجية
ترامب يطوي من «الكابيتول» صفحة انقسامات «الجمهوريين»
الأمم المتحدة: الليبيون يتطلعون لإنجاز اتفاق سياسي
قوارب المهاجرين إلى بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي
خطط لإعادة الاستيطان في غزة
أوكرانيا تبدأ العمل على تنظيم «قمة سلام ثانية»
تشاد.. عشرات القتلى والجرحى بانفجارات في مستودع للذخيرة
مسؤول فلسطيني: إسرائيل دمرت 70% من مرافق رفح وبنيتها التحتية
حرائق غابات تجبر الآلاف على ترك منازلهم بولاية نيو مكسيكو الأميركية
اليونان تطالب أوروبا باستضافة أطفال غزة المتضررين من الحرب
الإمارات: الأكاذيب لن توقفنا عن إيجاد حل سياسي في السودان
«زايد لإطلاق الصقور» يعيد 63 صقراً إلى البرية في كازاخستان
الإمارات تؤكد دعم الجهود الأممية لمكافحة خطاب الكراهية
4 اختبارات بيئية على «MBZ-SAT»
31 مليون درهم من «الشارقة الخيرية» للاجئين منذ عام 2012
سعود بن صقر وسفيرة الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون
معالجة طفل في «خليفة الطبية» يعاني فشلاً في الجهاز التنفسي
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
كيف وظفت السعودية الذكاء الاصطناعي في إدارة الحج؟
20 يونيو 2024 15:53
السعودية
الحج
الذكاء الاصطناعي
الحجاج
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
"التاكسي الطائر" في موسم الحج 2024
13 يونيو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما أهمية تطبيق "نسك" للحجاج؟
13 يونيو 2024
علوم الدار
علوم الدار
"شؤون الحجاج" تعلن جاهزية المنظومة الصحية لموسم الحج
11 يونيو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أول قرار عالمي لمواجهة اخطار الذكاء الاصطناعي
23 مارس 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حدث تاريخي في قمة "بريكس"
25 أغسطس 2023
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
رفع جاهزية الحرم لطواف الوداع في ختام مناسك الحج
19 يونيو 2024
الأخبار العالمية
الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويشرعون برمي «الجمرات»
17 يونيو 2024
الأخبار العالمية
السعودية تحذر الحجاج من التعرض لأشعة الشمس
17 يونيو 2024
الأخبار العالمية
توزيع مليار لتر من المياه على مكة والمشاعر المقدسة يوم عرفة
17 يونيو 2024
الأخبار العالمية
رفع جاهزية الحرم لطواف الوداع في ختام مناسك الحج
19 يونيو 2024
الأخبار العالمية
الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويشرعون برمي «الجمرات»
17 يونيو 2024
الأخبار العالمية
السعودية تحذر الحجاج من التعرض لأشعة الشمس
17 يونيو 2024
الأخبار العالمية
توزيع مليار لتر من المياه على مكة والمشاعر المقدسة يوم عرفة
17 يونيو 2024
شاهد أيضًا
اقتصاد
كيف يتدرب الطيارون والمضيفون لدى الاتحاد للطيران؟
اليوم 16:20
الأخبار العالمية
عدد النازحين في العالم يحطم الرقم القياسي
اليوم 16:13
الأخبار العالمية
كيف وظفت السعودية الذكاء الاصطناعي في إدارة الحج؟
اليوم 15:53
علوم الدار
اتباع الممارسات الزراعية الجيدة لسلامة التمور
اليوم 15:46
الترفيه
العيد بهجة الأطفال
اليوم 15:37
اقتصاد
الإمارات عاصمة العالم للذكاء الاصطناعي
اليوم 15:29
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©