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الترفيه
فيلم "دلما" في السينما المحلية
27 يونيو 2024 11:59
بعد مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية، وحصده جوائز، ينطلق عرض الفيلم الإماراتي "دلما" في صالات السينما المحلية
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