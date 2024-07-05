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علوم الدار
100 جراحة لكسور العظام في "خليفة الطبية"
5 يوليو 2024 18:17
أبوظبي
الإمارات
مدينة الشيخ خليفة الطبية
العمليات الجراحية
مدينة خليفة الطبية
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