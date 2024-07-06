السبت 6 يوليو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
تنامي آمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
كير ستارمر يتعهد بالتغيير وإعادة بناء بريطانيا
أردوغان: نواصل مدَّ يد الصداقة إلى سوريا
الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية تنطلق غداً
«الناتو» يعلن عن خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 43 مليار دولار
«الصحة العالمية» تحذر من «خطر كارثي» في مستشفيات غزة
الأمم المتحدة تحذر من الانتهاكات والاستغلال بحق المهاجرين الأفارقة
تونس: 29 يوليو بدء قبول الترشح لانتخابات الرئاسة
إندونيسيا تجدد دعوتها لضم فلسطين عضواً كاملا بالأمم المتحدة
الإيرانيون يصوتون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
تحذير أوروبي من عواقب عملية إسرائيلية في خان يونس
القوات الأميركية تكمل غداً انسحابها من النيجر
الأردن يحذر من التصعيد في المنطقة حال استمرار حرب غزة
ليبيا: 146 ألف ناخب سجلوا للتصويت بالانتخابات البلدية
جناح الإمارات يعلن عن مشاركته في «إكسبو 2025 أوساكا» اليابان
«صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية» يقدم منحاً لـ59 مشروعاً
نصائح لتجنب الأمراض وضربات الشمس
مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدّمان العزاء في وفاة أرملة عبدالواحد الرستماني
41 ألف عقد موثق للإيجارات السكنية في أبوظبي
سلطان بن أحمد يدشن حملة عمليات العيون في أسوان
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
من هو مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني الجديد؟
6 يوليو 2024 18:54
إيران
مسعود بيزشكيان
الانتخابات الرئاسية
الرئيس الإيراني
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل أصبح ترامب قريباً من تحقيق حلم "البيت الأبيض"؟
28 يناير 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
2024.. نصف سكان العالم ينتخبون
22 يناير 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
خافيير ميلي.. مفاجأة انتخابات الأرجنتين
17 أغسطس 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل تعزز كثرة المرشحين الجمهوريين فرص ترامب في انتخابات 2024؟
6 يونيو 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من يفوز بالسباق الرئاسي في تركيا؟
16 مايو 2023
أخبار ذات صلة
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب
اليوم 20:18
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الإيرانية
اليوم 14:49
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية
اليوم 14:47
علوم الدار
محمد بن زايد يهنئ مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
اليوم 13:58
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب
اليوم 20:18
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الإيرانية
اليوم 14:49
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية
اليوم 14:47
علوم الدار
محمد بن زايد يهنئ مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
اليوم 13:58
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
من هو مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني الجديد؟
اليوم 18:54
الأخبار العالمية
ماهي المهام الأولى لرئيس الوزراء الجديد في بريطانيا؟
5 يوليو 2024
الأخبار العالمية
حزب العمال يحقق انتصاراً تاريخياً في الانتخابات البريطانية
5 يوليو 2024
علوم الدار
100 جراحة لكسور العظام في "خليفة الطبية"
5 يوليو 2024
اقتصاد
كيف تنجز إجراءات السفر بسهولة في الصيف؟
5 يوليو 2024
الرياضة
الجو جيتسو.. رياضة أمة لا تكتب تاريخها إلا بمداد الذهب
5 يوليو 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©