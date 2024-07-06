الأحد 7 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
قيادة السفن.. مهنة أساسها الشغف والإصرار
6 يوليو 2024 23:34
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
100 جراحة لكسور العظام في "خليفة الطبية"
5 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
"تنمية المجتمع في أبوظبي" تطلق نموذج "مِيديم"
5 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
تعرّف على المعايير الجديدة لمراجعة درجات الامتحان
4 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي
4 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
النفايات البلاستيكية خطر يهدد البيئة
3 يوليو 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
علوم الدار
محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ الإمارات والمسلمين بحلول العام الهجري الجديد
الأخبار العالمية
قوى سياسية ومدنية سودانية تصدر بيانا عقب اجتماع في القاهرة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
اليوم 21:58
علوم الدار
محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد
اليوم 22:17
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ الإمارات والمسلمين بحلول العام الهجري الجديد
اليوم 22:04
الأخبار العالمية
قوى سياسية ومدنية سودانية تصدر بيانا عقب اجتماع في القاهرة
7 يوليو 2024
شاهد أيضًا
علوم الدار
قيادة السفن.. مهنة أساسها الشغف والإصرار
الأخبار العالمية
من هو مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني الجديد؟
الأخبار العالمية
ماهي المهام الأولى لرئيس الوزراء الجديد في بريطانيا؟
الأخبار العالمية
حزب العمال يحقق انتصاراً تاريخياً في الانتخابات البريطانية
علوم الدار
100 جراحة لكسور العظام في "خليفة الطبية"
اقتصاد
كيف تنجز إجراءات السفر بسهولة في الصيف؟
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©