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بايدن وماكرون وسوناك.. استعجلوا فندموا
7 يوليو 2024 21:39
هل استعجل جو بايدن المناظرة؟.. وإيمانويل ماكرون وريشي سوناك الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية؟
الولايات المتحدة
ريشي سوناك
الانتخابات البرلمانية
بريطانيا
إيمانويل ماكرون
جو بايدن
فرنسا
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