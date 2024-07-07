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بايدن وماكرون وسوناك.. استعجلوا فندموا
7 يوليو 2024 21:39
هل استعجل جو بايدن المناظرة؟.. وإيمانويل ماكرون وريشي سوناك الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية؟
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ريشي سوناك
الانتخابات البرلمانية
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إيمانويل ماكرون
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