الإثنين 8 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
"الإمارات للفضاء".. 10 سنوات من التميز والريادة عالمياً
8 يوليو 2024 17:31
وكالة الإمارات للفضاء
الفضاء
صناعة الفضاء
رواد الفضاء
برنامج الإمارات لرواد الفضاء
استكشاف الفضاء
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
قيادة السفن.. مهنة أساسها الشغف والإصرار
6 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
100 جراحة لكسور العظام في "خليفة الطبية"
5 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
"تنمية المجتمع في أبوظبي" تطلق نموذج "مِيديم"
5 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
تعرّف على المعايير الجديدة لمراجعة درجات الامتحان
4 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي
4 يوليو 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي لتعزيز ريادة الإمارات كأفضل المراكز البحرية
الترفيه
"ناسا" تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره
علوم الدار
«الإمارات للفضاء».. 10 سنوات من التميز والريادة عالمياً
ريادة الفضاء
علوم الدار
إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي لتعزيز ريادة الإمارات كأفضل المراكز البحرية
اليوم 11:06
الترفيه
"ناسا" تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره
7 يوليو 2024
علوم الدار
«الإمارات للفضاء».. 10 سنوات من التميز والريادة عالمياً
7 يوليو 2024
الافتتاحية
ريادة الفضاء
7 يوليو 2024
شاهد أيضًا
علوم الدار
"الإمارات للفضاء".. 10 سنوات من التميز والريادة عالمياً
الأخبار العالمية
بايدن وماكرون وسوناك.. استعجلوا فندموا
علوم الدار
قيادة السفن.. مهنة أساسها الشغف والإصرار
الأخبار العالمية
من هو مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني الجديد؟
الأخبار العالمية
ماهي المهام الأولى لرئيس الوزراء الجديد في بريطانيا؟
الأخبار العالمية
حزب العمال يحقق انتصاراً تاريخياً في الانتخابات البريطانية
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©