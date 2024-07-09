الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الأسرة.. ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية
9 يوليو 2024 16:03
خالد بن محمد بن زايد
الأسرة
شؤون الأسرة
التنمية الاقتصادية
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
مستهدفات التوطين نصف السنوية
28 يونيو 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات سباقة في مكافحة المخدرات
28 يونيو 2024
علوم الدار
علوم الدار
حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي
25 يونيو 2023
علوم الدار
علوم الدار
"تطوير جزيرة الحديريات".. المشروع الأول من نوعه في أبوظبي
14 يونيو 2023
علوم الدار
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يدشن "سويحان السكني"
13 يونيو 2023
أخبار ذات صلة
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميرة بنت راشد المزروعي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد: الأسرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .. ويعتمد "برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية"
أُسر مستقرة
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميرة بنت راشد المزروعي
اليوم 15:19
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد: الأسرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
اليوم 00:58
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .. ويعتمد "برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية"
8 يوليو 2024
الافتتاحية
أُسر مستقرة
8 يوليو 2024
شاهد أيضًا
علوم الدار
الأسرة.. ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية
الأخبار العالمية
ماذا بعد تقدم اليسار في الانتخابات الفرنسية؟
علوم الدار
"الإمارات للفضاء".. 10 سنوات من التميز والريادة عالمياً
الأخبار العالمية
بايدن وماكرون وسوناك.. استعجلوا فندموا
علوم الدار
قيادة السفن.. مهنة أساسها الشغف والإصرار
الأخبار العالمية
من هو مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني الجديد؟
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©