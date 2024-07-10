الأربعاء 10 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
إكثار أسماك قرش السجاد العربي بأبوظبي
10 يوليو 2024 17:21
أسماك القرش
أبوظبي
أكواريوم
هيئة البيئة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
"تريندز" يعلن عن أولى فعاليات فرعه في جنوب أفريقيا
اليوم 17:12
علوم الدار
علوم الدار
التعليم الجامعي.. بوابة لمستقبل زاهر
اليوم 17:06
علوم الدار
علوم الدار
6 مبادرات رئيسية تدعم نمو الأسر المواطنة
9 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
الأسرة.. ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية
9 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
"الإمارات للفضاء".. 10 سنوات من التميز والريادة عالمياً
8 يوليو 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
«بيئة أبوظبي» و«توتال» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية الساحلية
علوم الدار
«البلديات والنقل»: حملات تفتيشية لتعزيز المظهر العام لإمارة أبوظبي
علوم الدار
"بيئة أبوظبي" تطلق مبادرة لرسم خريطة لمستويات الضوضاء
علوم الدار
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
علوم الدار
«بيئة أبوظبي» و«توتال» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية الساحلية
3 يوليو 2024
علوم الدار
«البلديات والنقل»: حملات تفتيشية لتعزيز المظهر العام لإمارة أبوظبي
2 يوليو 2024
علوم الدار
"بيئة أبوظبي" تطلق مبادرة لرسم خريطة لمستويات الضوضاء
1 يوليو 2024
علوم الدار
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
30 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©