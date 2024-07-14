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من هو منفذ محاولة اغتيال ترامب؟
14 يوليو 2024 23:46
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الانتخابات الأميركية
محاولة اغتيال
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