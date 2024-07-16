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ترامب في أول ظهور علني بعد محاولة الاغتيال
16 يوليو 2024 11:14
ترامب
دونالد ترامب
اغتيال
الولايات المتحدة الأميركية
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